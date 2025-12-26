Habertürk
Habertürk
        Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından

        Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, hangi şartta olursa olsun Sakaryaspor'un zor bir deplasman olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 23:11 Güncelleme: 26.12.2025 - 23:14
        Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından
        Dalcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Fikstür ve puantaj olarak birebir rakip olduklarını aktaran Dalcı, "Maça iki tarafında açısından da baktığımda kaybettiğinde çok şey kaybedecek, kazandığında da çok şey kazanacak bir maçtı. Bunun psikolojisini yönetip, oyun planı üretmek, oyunculara bunu yüklemek kolay olmuyor ama geldiğimiz günden beri Manisa FK'nin özellikle oyuncularının ciddi karakter gösterdiğini, ciddi fedakarlık yaptığını net şekilde söyleyebiliriz." dedi.

        Dalcı, 6 maçta alınan 13 puanın başarının göstergesi olduğunu, oyuncuların deplasmanı rahat şekilde geçirmiş olmalarından dolayı sevindiklerini dile getirerek, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Sakaryaspor'da geçen sene 10 gün çalışma fırsatı bulmuştum, o günlerde büyüklüğünü hissettim dolayısıyla Sakaryaspor tekrardan küllerinden doğar."diye konuştu.

        - Sakaryaspor cephesi

        Sakaryaspor teknik sorumlusu Furkan Köseoğlu ise mağlup olduklarından dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

        Erken gol ve kırmızı kartın planlarında değişiklik yapmaya zorladığını ifade eden Köseoğlu, "Kadro derinliği olmadığı için bu hafta 7 eksiğimiz vardı. Eksiklerin fazla olması planlarımızı engelledi. Kenardan oyuna atacağımız oyuncuların kısıtlı olması etkili oldu." diye konuştu.

        Köseoğlu, hafta sonu yapılacak olan seçimin hayırlısı olması temennisinde bulunarak, takımın daha iyi yerlerde olması ve şehrin takıma sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

