        Sakarya Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 22:05 Güncelleme: 26.12.2025 - 22:05
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Harun Terin, Orhan Aydın Duran

        Sakaryaspor: Szumski, Zwolinski (Dk. 80 Kobiljar), Yedder (Dk. 46 Akuazaoku), Emre Demir (Dk. 17 Oğuzhan Açıl), Serkan Yavuz (Dk. 80 Alparslan Demir), Salih Dursun, Kolovetsios, Burak Altınparmak, Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Diony, Lindseth (Dk. 90+2 Ahmet Şen), Adekanye (Dk. 78 Cissokho), Ada İbik, Benrahou (Dk. 90+2 Osman Kahraman), Yasin Güreler, Burak Süleyman (Dk. 70 Muhammed Enes Kiprit), Ayberk Karapo (Dk. 46 Umut Erdem), Toure

        Goller: Dk. 3 Ada İbik, Dk. 68 Burak Süleyman (Manisa FK)

        Kırmızı Kart: Dk. 15 Salih Dursun (Sakaryaspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 15 Vukovic, Dk. 81 Eren Erdoğan, Dk. 86 Burak Altıparmak (Sakaryaspor), Dk. 39 Ayberk Karapo, Dk. 45+2 Adekanye, Dk. 85 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

