        Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Ferizli'de üst yapı çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 15:51 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:53
        Sakarya'dan kısa kısa
        Ferizli'de üst yapı çalışmaları devam ediyor.

        Ferizli Belediyesince Cumhuriyet ve Şehit Hakan Bayram caddelerinin birleştiği noktada başlatılan kavşak çalışması tamamlandı.

        Belediye Başkanı Mehmet Ata, yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra cadde ve sokakların genişletilmesi çalışmalarına başladıklarını belirterek, projelerinin devam ettiğini kaydetti.

        Ata, yaptıkları hizmetlerde vatandaşlarla kurumların görüşlerini de değerlendirdiklerini bildirdi.

        - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

        Sakarya'da, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Sakarya Gaziantepliler Derneğince Serdivan ilçesindeki bir işletmede düzenlenen programda katılımcılara Gaziantep lezzetlerinden nohut dürüm ve ciğer kavurma ikram edildi.

        Dernek Başkanı Mehmet Durak, yaptığı açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Gaziantep'imizin kurtuluşunu daha güzel ve kapsamlı etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

