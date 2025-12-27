Sakarya'dan kısa kısa

Ferizli'de üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Ferizli Belediyesince Cumhuriyet ve Şehit Hakan Bayram caddelerinin birleştiği noktada başlatılan kavşak çalışması tamamlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Ata, yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra cadde ve sokakların genişletilmesi çalışmalarına başladıklarını belirterek, projelerinin devam ettiğini kaydetti.

Ata, yaptıkları hizmetlerde vatandaşlarla kurumların görüşlerini de değerlendirdiklerini bildirdi.

- Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

Sakarya'da, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sakarya Gaziantepliler Derneğince Serdivan ilçesindeki bir işletmede düzenlenen programda katılımcılara Gaziantep lezzetlerinden nohut dürüm ve ciğer kavurma ikram edildi.

Dernek Başkanı Mehmet Durak, yaptığı açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Gaziantep'imizin kurtuluşunu daha güzel ve kapsamlı etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz." dedi.