Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor Kulübü başkanlığına Enes Zengin seçildi

        Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Enes Zengin getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 16:01 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor Kulübü başkanlığına Enes Zengin seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Enes Zengin getirildi.

        Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Gündem maddeleri, faaliyet raporunun okunması, hesap ve denetim kurulu raporunun okunmasının ardından tek liste halinde yapılan açık oylamayla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, kulüp başkanı seçildi.

        Zengin, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, şehrin her zaman gözbebeği Sakaryaspor'a destek için hazır olduklarını belirtti.

        Projelerini açıklayacağını, genç ve dinamik bir ekip olduklarını dile getiren Zengin, "Sakaryaspor sevdalısı olarak elimden geldiğince sonuna kadar bu iş için savaşacağıma kimsenin şüphesi olmasın. Bugün belki Sakaryaspor olarak çok iyi durumda değiliz ancak biz Sakarya olarak her zaman küllerinden doğmaya alışığız. Bugün de inşallah 'küllerimizden doğmaya geldik' diyoruz. Bugüne kadar hiçbir desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Zengin, niyetlerinin halis olduğunu ve güzel sona varacaklarına inandıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Sakarya Valiliğinden yayla ve yüksek kesimlere çıkılmaması uyarısı
        Sakarya Valiliğinden yayla ve yüksek kesimlere çıkılmaması uyarısı
        Sakarya'da su sayaçları için don uyarısı
        Sakarya'da su sayaçları için don uyarısı
        Sakaryaspor'un yeni başkanı Enes Zengin oldu
        Sakaryaspor'un yeni başkanı Enes Zengin oldu
        Sakarya'da 3 bin yıllık Yağcı Bedir halısı geleneği yaşatılıyor
        Sakarya'da 3 bin yıllık Yağcı Bedir halısı geleneği yaşatılıyor
        Karasu'nun yüksek kesimleri karla kaplandı
        Karasu'nun yüksek kesimleri karla kaplandı
        "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" anma sürüşü kafilesi Saka...
        "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" anma sürüşü kafilesi Saka...