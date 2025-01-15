Sakarya'da yalıtım fabrikasında çıkan yangında 2 işçi yaralandı

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan işçilerden M.B ve İ.H, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen E.Ç. ile C.U. ise ayakta tedavi edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.