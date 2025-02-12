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        Sakarya Valisi Doğan'dan Berat Kandili mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:41 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:41
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        Sakarya Valisi Doğan'dan Berat Kandili mesajı
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında, Müslümanların manevi hayatında önemli yeri olan, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, günahların bağışlandığı Berat Kandili'ni idrak etmenin huzurunu yaşadıklarını kaydetti.

        Berat gecesinin, Allah'ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ettiğini ve bağışlanma kapılarının ardına kadar aralandığını belirten Doğan, "İnsanların kendilerini ve yaptıklarını bir kez daha gözden geçirmesi ve sorumluluklarını hatırlaması bakımından önemli fırsat olan Berat Kandili'nde kendimizi her türlü kötü duygulardan, haksızlık ve adaletsizlikten, kin, nefret ve intikam duygularından arındırmalı, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmalıyız. Bu gece hürmetine dargınlar barışmalı, yüzler birbirine gülümsemeli, kalplerdeki buzlar erimeli ve beraberce güzelliklere yürünmelidir." ifadelerini kullandı.

        Doğan, İslam aleminin kandilini tebrik ederek, "Bu feyizli günün sağlık, mutluluk ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, mutluluk, sağlık ve huzura vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum." temennisinde bulundu.

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