Sakarya'da kaçakçılık operasyonu
Sakarya'da 1164 kaçak tişört ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da 1164 kaçak tişört ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.
Erenler ilçesindeki yol uygulamasında 1164 kaçak tişört ele geçirildi.
Olayla ilgili K.Y. (45) gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.