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        İlker Püren'le düşme hattından kurtulan Sakaryaspor, play-off hesapları yapıyor

        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak düşme potasından kurtulan Sakaryaspor, ligi play-off hattı içinde bitirmenin hesaplarını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:12
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        İlker Püren'le düşme hattından kurtulan Sakaryaspor, play-off hesapları yapıyor
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        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak düşme potasından kurtulan Sakaryaspor, ligi play-off hattı içinde bitirmenin hesaplarını yapıyor.

        Sezona teknik direktör Suat Kaya ile başlayan daha sonra 8. haftada takımı Mesut Bakkal'a emanet eden Sakarya temsilcisi, ilk devreyi 19 maç sonunda 23 puanla düşme hattı olan 18. sırada kapattı.

        İkinci devreye galibiyetle başlayan yeşil-siyahlı ekip, 21. haftada evinde Manisa FK'ye 2-1 kaybetmesinin ardından Bakkal ile yollarını ayırdı.

        Sakaryaspor'da Bakkal'ın ardından takımın başına getirilen Mustafa Dalcı'nın bir maç süren görevinin ardından teknik direktör İlker Püren oldu.

        Püren yönetiminde 3 maça çıkan Sakarya ekibi, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puanını 34'e yükseltip düşme hattından çıktı.

        Ligde 14. sırada yer alan Sakaryaspor'un, play-off hattı (7. sıra) ve düşme potasındaki (17. sıra) takımlarla arasında 3 puan bulunuyor.

        - "Ayaklarımızın yere sağlam basması lazım"

        Teknik direktör İlker Püren, AA muhabirine, oyuncuların motivasyonunu, inançlarını belirli bir noktaya çekmedikten sonra teknik ve taktik çalışmanın, oyun standartlarının bir geçerliliğinin olmadığını söyledi.

        Göreve geldiklerinde futbolcu grubuna oyun felsefesini aktarırken, fazla abartmadan ve karmaşıklığa sürüklemeden, basit oyun anlayışıyla tekrar edilebilir ve coşkulu oyun oynanması gerekliliğini aktardıklarını dile getiren Püren, bu yapıldığında da işlerin pozitife döndüğünü belirtti.

        Püren, oynadıkları ilk üç maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldıklarını anımsatarak, "Üç maçta 7 puan, iki puan ortalamasının üstünde. Her oynadığımız 3 maçtan 7 puan ortalaması aldığımız zaman, ligin bitiminde en kötü play-off'un içinde ya da play-off finali oynayacak takım olabiliriz. Ne olursa olsun yine de ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Neticede yeni transferleri olan, üç hafta öncesinde düşme hattında yer almış bir takımın öncelikli olarak kendini garantiye alması lazım." diye konuştu.

        Emin adımlarla, her maça kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Püren, motivasyonları ve ritimleri yükseldikçe, takım puan kazanma alışkanlığını elde ettikçe, üst sıralarda yer alacaklarını anlattı.

        - "Başarıya giden yolda yetenek ikinci planda, karakter öncelikli olan iş"

        İlker Püren, her takımın birbirini yenebildiğini, bunun da ligi keyifli hale getirdiğine değinerek, şöyle devam etti:

        "Oyun gücünün ağır bastığı takım sayısı çok mu fazla, değil ama bütün takımlar sezona şampiyonluk parolasıyla çıkıyor. Kimse 'Bu sene iyi planlama yapayım, önümüzdeki sene hedef koyayım.' demiyor. Bu da puanların birbirine yaklaşmasına sebep oluyor. Baktığınız zaman aslında oyun gücü ya da oyuncu kalitesi olarak birbirinden çok farklı takımlar yok ama inanmışlık derecesi ve motivasyon anlamında birbirinden farklı takımlar var. Biz bu farkı ortaya koymak istiyoruz."

        Sakaryaspor'daki ilk döneminde de çalışırken keyif aldığını dile getiren Püren, "İlk geldiğimiz dönemde amacımız oyun gücünü ortaya koymaktı ama bunu yapabilmek için biraz zamana ihtiyaç var. Burası doğası, yapısı gereği daha heyecanlı camia olduğu için öğrendiğim, çıkarttığım ders aslında burada daha o coşkuyu baştan verebilmek. Bu daha verimli, daha faydalı diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Püren, göreve geldiklerinde de o motivasyonla çalışmalara başladıklarını ve şu anda da onu takıma yansıttıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Hem yeni gelen hem de eldeki oyuncuların karakter yapıları başarıya gitme yolunda çok uygun. Başkanımızla, yöneticilerimizle konuşurken 'Çok doğru seçimler olmuş.' dediğimde bana şunu söylediler; 'Transfer sürecinde biz sadece oyuncuların kalitesine değil, karakterini de araştırıp buraya transfer ettik.' Başarıya giden yolda yetenek ikinci planda, karakter öncelikli olan iş."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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