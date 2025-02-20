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        Türk kadınla evlilik kararı alan Finlandiyalı Österman Müslüman oldu

        Sakarya'da Türk kadınla evlenme kararı alan Finlandiyalı Johan Österman, İslamiyet'i seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:33 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:45
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        Türk kadınla evlilik kararı alan Finlandiyalı Österman Müslüman oldu
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        Sakarya'da Türk kadınla evlenme kararı alan Finlandiyalı Johan Österman, İslamiyet'i seçti.

        Pamukova ilçesinde yaşayan Österman, Pamukova Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Yılmaz İri'nin kızı Işılay İri ile tanışarak evlenme kararı aldı.

        Müslüman olmak isteyen Österman, İlçe Müftülüğüne başvurdu.

        Düzenlenen ihtida töreninde İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, Österman'a İslamiyet hakkında bilgi verdi.

        Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Österman, "Alp Arslan" ismini aldı.

        Yavaş, Österman'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.

        Törenin ardından çiftin söz merasimi yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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