Türk kadınla evlilik kararı alan Finlandiyalı Österman Müslüman oldu

Yavaş, Österman'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.

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