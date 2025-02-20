Türk kadınla evlilik kararı alan Finlandiyalı Österman Müslüman oldu
Sakarya'da Türk kadınla evlenme kararı alan Finlandiyalı Johan Österman, İslamiyet'i seçti.
Sakarya'da Türk kadınla evlenme kararı alan Finlandiyalı Johan Österman, İslamiyet'i seçti.
Pamukova ilçesinde yaşayan Österman, Pamukova Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Yılmaz İri'nin kızı Işılay İri ile tanışarak evlenme kararı aldı.
Müslüman olmak isteyen Österman, İlçe Müftülüğüne başvurdu.
Düzenlenen ihtida töreninde İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, Österman'a İslamiyet hakkında bilgi verdi.
Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Österman, "Alp Arslan" ismini aldı.
Yavaş, Österman'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.
Törenin ardından çiftin söz merasimi yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.