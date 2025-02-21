Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı etkili oluyor

Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı etkisini gösteriyor.

Sakarya'da dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, kar yağışı nedeniyle yollar, çatılar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Sürücüler kar nedeniyle yollarda dikkatli ilerliyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de geceden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kentin birçok noktasında küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, ekipler Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarında, kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımda aksama yaşanmazken, yoğun kar yağışı nedeniyle Körfez ve Derice ilçeleri geçişlerinin bazı mevkilerinde araçlar ilerlemekte zorlandı.

D-100 kara yolunun Dilovası geçişi İstanbul istikametinde bir tırın yolda kalması ve ardından belediye otobüsünün makaslaması sonucu yol ulaşıma kapandı. Bu sebeple yolda araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan söz konusu yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İzmit ilçesinde Umuttepe bölgesi, Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar etkisini artırdı.

- Bartın

Bartın'da soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde araçlar karla kaplandı, vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

Kentin bazı cadde ve yollarında çok sayıda araç buz nedeniyle kaydı ve yolda kaldı.

Buzlu yolda ilerleyemeyen bazı belediye çöp araçları ile belediye halk otobüsleri de yollarda durarak zincir taktı.