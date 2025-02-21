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        Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı etkili oluyor

        Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:02
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        Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı etkili oluyor
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        Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Sakarya'da dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, kar yağışı nedeniyle yollar, çatılar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

        Sürücüler kar nedeniyle yollarda dikkatli ilerliyor.

        Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de geceden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kentin birçok noktasında küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, ekipler Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarında, kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımda aksama yaşanmazken, yoğun kar yağışı nedeniyle Körfez ve Derice ilçeleri geçişlerinin bazı mevkilerinde araçlar ilerlemekte zorlandı.

        D-100 kara yolunun Dilovası geçişi İstanbul istikametinde bir tırın yolda kalması ve ardından belediye otobüsünün makaslaması sonucu yol ulaşıma kapandı. Bu sebeple yolda araç kuyruğu oluştu.

        Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan söz konusu yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        İzmit ilçesinde Umuttepe bölgesi, Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar etkisini artırdı.

        - Bartın

        Bartın'da soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

        Kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde araçlar karla kaplandı, vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

        Kentin bazı cadde ve yollarında çok sayıda araç buz nedeniyle kaydı ve yolda kaldı.

        Buzlu yolda ilerleyemeyen bazı belediye çöp araçları ile belediye halk otobüsleri de yollarda durarak zincir taktı.

        Belediye ekipleri kent merkezinde, Karayolları ekipleri Bartın-Kastamonu, Bartın-Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Kar nedeniyle eğitime bugün için ara verilen kentte çocuklar naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        İş yerine araçlarıyla gitmek isteyen bazı vatandaşlar yolda kaldı. Bazı araçların kayması sonucu ise trafik durma noktasına geldi.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyenlerin araçlarıyla hastane yolundan çıkmakta güçlük yaşaması sonucu bölgede kuyruk oluştu.

        Kent merkezinde de belediyen ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Esnaf da dükkanlarının önünü temizleyerek ekiplere yardımcı olmaya çalıştı.

        Zonguldak Belediyesinden zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının kullanılması yönünde anonslar yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak ve riskleri önlemek amacıyla motosikletli kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

        Eğitime bugün için ara verilmesinin ardından çocuklar, karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.

        Kara yolları ekipleri de Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor

        Kara yolunda denetim yapan trafik ekipleri, zincirsiz ya da kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

        Öte yandan Zonguldak-İstanbul kara yolu, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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