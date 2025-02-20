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        Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

        Sakarya, Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimleri ile Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:24 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:24
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        Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
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        Sakarya, Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimleri ile Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Sakarya'nın Kocaeli ilçesine bağlı Kestanepınarı, Çakmaklı, Kirazlı, Şerbetpınarı, Aktaş, Süngüt ve Kızılüzüm mahalleleri yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi ekipleri, söz konusu bölgelerde kar küreme çalışması yapıyor.

        Öte yandan, Kocaali ve Hendek ilçelerini birbirine bağlayan Çam Dağı yolu mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

        Ormanlık alanlar ve tarım arazilerinin kar altında kaldığı bölgede bazı yerlerde kardelenler görüntülendi.

        - Kocaeli

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Otoyolun Derince ve Körfez geçişinde yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Trafik ekipleri, sürücüleri yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

        Ayrıca, Körfez, Derince ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ve Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        - Karabük

        Karabük'ün yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaza büründü.

        Yağış, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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