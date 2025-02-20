Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

Yağış, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Ayrıca, Körfez, Derince ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ve Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Ormanlık alanlar ve tarım arazilerinin kar altında kaldığı bölgede bazı yerlerde kardelenler görüntülendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi ekipleri, söz konusu bölgelerde kar küreme çalışması yapıyor.

Sakarya, Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimleri ile Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

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