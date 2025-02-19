Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör İlker Püren yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, şut ve taktik çalışmaları yaptı.
Antrenmana tedavisi süren Jakub Szumski katılmazken Ognjen Ozegovic takımdan ayrı çalıştı.
Sakarya ekibi, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Central Hospital Ümraniyespor, 23 Şubat Pazar saat 19.00'da Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda karşılaşacak.
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