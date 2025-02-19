Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler ile araçtakiler I.Ç. (12) ve A.Ç. (48), sağlık görevlilerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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