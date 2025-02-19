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        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 22:20 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:37
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        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Taraklı-Göynük kara yolu Yeniköy mevkisinde A.A. (68) yönetimindeki 14 ALC 182 plakalı otomobil ile H.G. (36) idaresindeki 14 KB 940 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçtakiler I.Ç. (12) ve A.Ç. (48), sağlık görevlilerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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