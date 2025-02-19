Sakarya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bakır kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bakır kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Akçakamış Mahallesi'ndeki Türk Telekom binasına ait, yaklaşık 140 metre bakır kablonun çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Olay Yeri İnceleme Timleri çalışma yürüttü.
Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından kabloların kesildiği bölgede parmak izleri incelendi, JASAT ekipleri de kamera kayıtlarını izledi.
Kabloları çaldığı tespit edilerek ekipler tarafından takibe alınan H.K. (49), S.E. (48), O.A. (26) ve E.D. (23), düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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