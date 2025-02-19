Sakarya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kabloları çaldığı tespit edilerek ekipler tarafından takibe alınan H.K. (49), S.E. (48), O.A. (26) ve E.D. (23), düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından kabloların kesildiği bölgede parmak izleri incelendi, JASAT ekipleri de kamera kayıtlarını izledi.

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