Sakarya'da 2 bin 263 şişe kaçak içki ele geçirildi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 bin 263 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 bin 263 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
İlçede M.T'nin iş yerinde yapılan aramada 2 bin 263 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.