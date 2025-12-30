Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 2 bin 263 şişe kaçak içki ele geçirildi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 bin 263 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:47
        Sakarya'da 2 bin 263 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 bin 263 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        İlçede M.T'nin iş yerinde yapılan aramada 2 bin 263 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

