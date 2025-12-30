Fırtına her yerde! Dev dalgalar ve sürüklenen gemiler!

İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden 2 tankerden biri kurtarılırken, diğerine yönelik çalışmalar sürüyor.

AA'da yer alan habere göre "Kalbajar" isimli 141 metre boyundaki tanker ile "Alatepe" isimli 115 metre boyundaki tanker, Küçükçekmece Demir Sahası'nda henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti.

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı can kurtarma ekibi ve Kurtarma-9 römorkörü olay yerine sevk edildi.

Azerbaycan bandıralı "Kalbajar" kurtarılırken, diğer tankerin kurtarılması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

DALGALAR SAHİLİ DÖVDÜ

İHA'nın haberine göre de Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle denizde dalgalar oluştuğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da fırtına uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde fırtına etkili olmaya başladı.

Fırtınanın etkisiyle denizde dalgalar oluştu. Fırtına Zeytinburnu sahilinde de etkisini gösterdi. Zeytinburnu ve Fatih kıyılarında dalgalar kıyıya vururken, açıkta bulunan teknelerin şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulduğu görüldü.