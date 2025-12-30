Fırtına her yerde! Dev dalgalar ve sürüklenen gemiler!
Türkiye'nin birçok bölgesinde şiddetli fırtına etkili oluyor. İstanbul Küçükçekmece açıklarında rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı. Rize'de de fırtına nedeniyle dev dalgalar sahil yoluna ulaştı
İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden 2 tankerden biri kurtarılırken, diğerine yönelik çalışmalar sürüyor.
AA'da yer alan habere göre "Kalbajar" isimli 141 metre boyundaki tanker ile "Alatepe" isimli 115 metre boyundaki tanker, Küçükçekmece Demir Sahası'nda henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti.
İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı can kurtarma ekibi ve Kurtarma-9 römorkörü olay yerine sevk edildi.
Azerbaycan bandıralı "Kalbajar" kurtarılırken, diğer tankerin kurtarılması için yapılan çalışmalar devam ediyor.
DALGALAR SAHİLİ DÖVDÜ
İHA'nın haberine göre de Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle denizde dalgalar oluştuğu görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da fırtına uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde fırtına etkili olmaya başladı.
Fırtınanın etkisiyle denizde dalgalar oluştu. Fırtına Zeytinburnu sahilinde de etkisini gösterdi. Zeytinburnu ve Fatih kıyılarında dalgalar kıyıya vururken, açıkta bulunan teknelerin şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulduğu görüldü.
KURU YÜK GEMİSİ SON ANDA KURTARILDI
DHA'nın haberine göre Beşiktaş açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi de, iskeleye çarpmadan son anda durdu. İskelede yaşanan paniği çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Beşiktaş açıklarında saat 07.50 sıralarında meydana gelen olayda Liberya Bayraklı EGEM-M isimli kuru yük gemisi makine arızası ve fırtına nedeniyle sürüklendi. Beşiktaş'ta bulunan vapur iskelelerine doğru sürüklenen gemiyi görenler panikle kaçtı.
190 metre uzunluğunda, 33 metre genişliğinde olduğu öğrenilen gemi, iskeleye çarpmadan son anda durdu. Yaptığı manevra ile çarpmadan duran geminin Yenikapı açıklarına demirlediği, Hatay'a gitmek için seyirde olduğu öğrenildi. Beşiktaş iskelesinde yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
RİZE'DE DEV DALGALAR
Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde de Karadeniz Sahil Yolu'na vuran dev dalgalar, dron ile görüntülendi.
Görüntülerde; sahilde dalgaların boyunun zaman zaman metrelerce yukarı çıktığı ve denizin yükseldiği görüldü.