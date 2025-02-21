Sakarya İHH, ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak
Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, ramazan ayı boyunca kentte ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürecek.
Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, ramazan ayı boyunca kentte ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürecek.
Dernek başkanı Yakup Başer ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı
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