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        Sakarya İHH, ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak

        Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, ramazan ayı boyunca kentte ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:01
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        Sakarya İHH, ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak
        ABONE OL

        Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, ramazan ayı boyunca kentte ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürecek.

        Dernek başkanı Yakup Başer ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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