Sakarya'da 11 yaşındaki çocuk, kardeşinin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu öldü

Sakarya'da çocukların evde oyun oynarken av tüfeğinin ateş alması sonucu 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, akşam saatlerinde Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi'ndeki evlerinde E.E. (11) ve kardeşi R.E. (8), anne ve babalarının yanlarında olmadığı sırada oyun oynamak için komşularının 3 çocuğuyla bir araya geldi.

R.E, yatağın altında bulduğu ruhsatsız av tüfeğini eline aldı. Kardeşinin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların başına isabet ettiği E.E. ağır yaralandı. R.E. ise tüfeğin geri tepmesi sonucu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine eve gelen anne ve baba, yaralı çocuklarını Geyve Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kız çocuğu E.E. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, kardeşi R.E. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, anne ve baba emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.