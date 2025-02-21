Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 11 yaşındaki çocuk, kardeşinin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu öldü

        Sakarya'da çocukların evde oyun oynarken av tüfeğinin ateş alması sonucu 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:25 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 11 yaşındaki çocuk, kardeşinin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu öldü
        ABONE OL

        Sakarya'da çocukların evde oyun oynarken av tüfeğinin ateş alması sonucu 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, akşam saatlerinde Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi'ndeki evlerinde E.E. (11) ve kardeşi R.E. (8), anne ve babalarının yanlarında olmadığı sırada oyun oynamak için komşularının 3 çocuğuyla bir araya geldi.

        R.E, yatağın altında bulduğu ruhsatsız av tüfeğini eline aldı. Kardeşinin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların başına isabet ettiği E.E. ağır yaralandı. R.E. ise tüfeğin geri tepmesi sonucu yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine eve gelen anne ve baba, yaralı çocuklarını Geyve Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Kız çocuğu E.E. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, kardeşi R.E. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, anne ve baba emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?
        Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs keşfedildi
        Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs keşfedildi
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı

        Benzer Haberler

        İlker Püren'le düşme hattından kurtulan Sakaryaspor, play-off hesapları yap...
        İlker Püren'le düşme hattından kurtulan Sakaryaspor, play-off hesapları yap...
        Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı etkili oluyor
        Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı etkili oluyor
        Sakarya İHH, ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak
        Sakarya İHH, ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak
        Sakarya'da 152 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Gazze'ye destek kermesi...
        Sakarya'da 152 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Gazze'ye destek kermesi...
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
        Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te kar yağışı etkili oluyor