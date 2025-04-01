Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesince özel gereksinimli öğrencilere bayramlaşma etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Atölyelerindeki özel gereksinimli öğrenciler, bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Bayramlaşma etkinliği kapsamında öğrenciler hem birbirleriyle hem de Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) çalışanlarıyla bayramlaştı.

- Lamellalı Ön Çökeltim Sistemi tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ), 42 milyon liralık "Lamellalı Ön Çökeltim" projesi hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, su kaynaklarının korunması ve arıtma verimliliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen sistem sayesinde bulanıklık değeri yüksek sular sağlıklı geri dönüşümle Sakarya'nın su kaynakları üzerindeki yükü hafifletecek.

Proje kapsamında daha önce Karapürçek Merkez ve Kanlıçay İçme Suyu Arıtma Tesisleri'ne entegre edilen çökeltim tanklarının ardından son etap olan Sapanca Kurtköy İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki çökeltim tankının montajı tamamlanarak sistem devreye alındı. Çökeltim tankı sayesinde bulanıklık değeri yüksek olan sular içme suyu standartlarına uygun hale getirilirken, ilçelerde yaşanan su kesintilerinin önüne geçileceği planlanıyor.

Sisteminin kurulum çalışmaları, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldız ve bölge muhtarları tarafından yerinde incelendi. Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, "3 tanktan oluşan projemizin son tankını da Sapanca ilçemize kazandırdık. İçme suyu arıtma tesislerimize entegre ettiğimiz çökeltim tanklarıyla su kaybını önlerken, arıtma süreçlerini de daha verimli hale getiriyoruz. Lamellalı Ön Çökeltim Sistemi ile suyun her damlasını koruyarak vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. - Kültür sanat etkinliklerinde nisan ayı takvimi belli oldu Sakarya'da nisan ayı boyunca tiyatro gösterimi ve festivalin yanı sıra sergiler, söyleşiler, konferans ve dinletilere kadar farklı etkinlikler, kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada kültür ve sanat alanında düzenlenen etkinliklerin nisan ayında da devam edeceği belirtildi.