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        Sakarya'da "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı

        Sakarya'da 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:45 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:57
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        Sakarya'da "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı
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        Sakarya'da 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri törenle başladı.

        Vali Rahmi Doğan, Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada turizmden pay alan ülkelerin arasında bulunduğunu belirtti.

        Türkiye'nin, önceki yıllara göre turizmden ciddi gelir elde eden ülkelerden biri olduğunu aktaran Doğan, Sakarya'nın turizme düşen payında gölleri, nehirleri, yaylaları gibi doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını anlattı.

        Doğan, Sakarya'nın tarihte ve bugünde olduğu gibi bir "kavşak" niteliğinde olduğuna değinerek, "Dolayısıyla bizim, bu doğal güzelliklerimizi, kültürümüzü, tarihimizi insanımızın beşeri zenginliklerini de bir araya getirerek pozitif durumumuzu değerlendirmemiz lazım." dedi.

        Turizmde kalitenin önemini vurgulayan Doğan, "Eğer siz turizmde kaliteyi tutturamıyorsanız, altyapınızı iyi yapmamışsanız, size gelen misafirler aleyhinizde pozisyon oluşturma durumundadır. Eğer buradan memnun ayrılmadılarsa, gelecek olanların önüne de set çekerler. O yüzden turizmde en önemli şey, kalitedir." diye konuştu.

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Acar, doğal güzellikleri ve turistik değerleri korumanın önemine işaret ederek, "Bizlere düşen görev, bu güzellikleri sadece korumakla kalmayıp, aynı zamanda tanıtmak ve sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarmaktır." şeklinde konuştu.

        Başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlarla turizm bilinci oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Acar, daha duyarlı bir çevre ve birey oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Program, lise öğrencilerinin Sakarya'nın turistik değerlerini farklı dillerde sunması, koro ve müzik dinletisiyle devam etti.

        Vali Doğan ve protokol üyeleri, öğretmen Ayla Salur ve eşi Abdi İlhan Salur tarafından hazırlanan fotoğraf sergisini de gezdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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