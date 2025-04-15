Sakarya'da "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı

Sakarya'da 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri törenle başladı.

Vali Rahmi Doğan, Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada turizmden pay alan ülkelerin arasında bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin, önceki yıllara göre turizmden ciddi gelir elde eden ülkelerden biri olduğunu aktaran Doğan, Sakarya'nın turizme düşen payında gölleri, nehirleri, yaylaları gibi doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını anlattı.

Doğan, Sakarya'nın tarihte ve bugünde olduğu gibi bir "kavşak" niteliğinde olduğuna değinerek, "Dolayısıyla bizim, bu doğal güzelliklerimizi, kültürümüzü, tarihimizi insanımızın beşeri zenginliklerini de bir araya getirerek pozitif durumumuzu değerlendirmemiz lazım." dedi.

Turizmde kalitenin önemini vurgulayan Doğan, "Eğer siz turizmde kaliteyi tutturamıyorsanız, altyapınızı iyi yapmamışsanız, size gelen misafirler aleyhinizde pozisyon oluşturma durumundadır. Eğer buradan memnun ayrılmadılarsa, gelecek olanların önüne de set çekerler. O yüzden turizmde en önemli şey, kalitedir." diye konuştu.