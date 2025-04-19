Turkcell'in yenilenebilir enerji yatırımları sürecek

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 240 milyon dolarlık yatırımla kendi enerjilerini üretir hale geldiklerini belirterek, "Tükettiğimiz enerjinin yüzde 100'ü yenilenebilir ama biz tükettiğimiz enerjinin yüzde 65'ini de kendimiz üretmek istiyoruz. Yenilenebilir enerjiye, güneş enerjisi santrallerine ve rüzgar enerjisi santrallerine yatırımlarımız devam edecek." dedi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi kapsamında "Liderlerin Gelecek Senaryoları: Yeni Dünya, Yeni Şirket, Yenilikçi Yatırım ve Stratejiler" paneli yapıldı.

Panele Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat ve TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı-TAV Havalimanları Kurucu Ortağı Mustafa Sani Şener katıldı.

Koç, buradaki konuşmasında, "sağlam bağların güçlü ağlarla oluştuğunu" ifade ederek, "Turkcell olarak bu ağları oluşturup, fiberleşme ve aynı zamanda yeni nesil kablosuz iletişim teknolojileri olan 5G alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "Tükettiğimiz enerjinin yüzde 65'ini kendimiz üretmek istiyoruz" Koç, sektörün enerji kullanımına değinerek, şunları kaydetti: "Telekom sektörü, bütün Türkiye'nin enerji tüketiminin yüzde 1'ini tüketiyor. Turkcell'in 35 binin üzerinde baz istasyonuyla 7/24 çalışan baz istasyonları sürekli elektrik tüketimi yapıyor. Veri merkezi yatırımlarımızla beraber enerji tüketimimiz arttı. 240 milyon dolarlık yatırımla kendi enerjimizi üretir hale geldik. Tükettiğimiz enerjinin yüzde 100'ü yenilenebilir ama biz tükettiğimiz enerjinin yüzde 65'ini de kendimiz üretmek istiyoruz. Yenilenebilir enerjiye, güneş enerjisi santrallerine ve rüzgar enerjisi santrallerine yatırımlarımız devam edecek." - "1994'ten bu yana 28 milyar dolarlık yatırım yaptık" Koç, Turkcell'in 1994'ten bu yana 28 milyar dolarlık yatırım yaptığının altını çizerek, bu yıl itibarıyla yatırımların gelire oranını yüzde 24 olarak planladıklarını söyledi. 41 milyonun üzerinde kullanıcıya en iyi hizmeti verebilmek için yatırımlarına devam ettiklerini belirten Koç, "2G ile hayatımıza başlayan ses, sonra 3G ve 4G, 2026 yılında hayatımıza girecek 5G ile beraber bu tür teknolojik altyapıların getirilmesi için yüksek miktarlarda yatırım yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi veri merkezi haline getirmek için geçen yıl "TDC Veri Merkezi" adında bir şirket kurduklarını anımsatan Koç, "veriye sahip olanın daha güçlü olduğunu" vurguladı. Koç, yapay zeka konusunda "fragman" yaşandığını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu: "Dijital okuryazarlığın üstüne bir de yapay zeka okuryazarlığını getirmemiz gerekiyor ki bu çağı, bu yapay zeka devrimini kaçırmayalım. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de STK'lerle yoğun çalışmalarımız var." - "Üretimde süreklilik ve değer zincirimizi devam ettirebiliyoruz" Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker de ticaret savaşlarının devletler arasında yeni olmadığına işaret ederek, "Ticaret savaşları bugün biraz daha fazla alevlendi. Çin'deki Orta Asya, Orta Doğu, Türkiye, Avrupa, İngiltere ve Amerika'daki yatırımlarımızla çok farklı coğrafyalarda ve kıtalarda kendimizi garantiye almış durumdayız. Üretimde süreklilik ve değer zincirimizi devam ettirebiliyoruz." diye konuştu.

Şirketin temel unsurlarından bir tanesinin de "mutluluk dağıtmak" olduğunu dile getiren Ülker, "Servislerimiz ve ürünlerimizle insanların mutluluğunu hedefledik. 5 yıl içinde fiziki ve toplam ciro olarak büyüme dolar bazında yüzde 40'lık bir büyüme getirdi. Birçok varlığımızı sattık, birçok kategoriden ve işten çıktık ama odaklanma sayesinde küçülmek yerine büyüme geldi." dedi. Ülker, şirketin stratejik önceliklerine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Geleceğin gıdalarını dizayn etmek, değişen tüketici beklentilerini karşılamak, yine bunun haricinde çevrim içi platformlarda satış bakımından büyümek. Ama dijital veriyi, yapay zeka vasıtasıyla ki Turkcell ile işbirliklerimiz var bu konuda, gerçek bir değere dönüştürebilmek, servis, ürün kalitemizi yükseltebilmek hedeflerimiz arasında. Bunu küresel ölçekte yapmak için de değişik yatırımlarımız ve girişimlerimiz de mevcut." - "Geleceğin şirketleri esnek olmalı"