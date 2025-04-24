Sakarya Yeşilay Şubesi uçurtma şenliği düzenledi

Etkinliğe katılan çocuklar da bağımlılıkla ilgili bilgi sahibi olduklarını belirterek, şenlikte eğlendiklerini kaydetti.

Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, AA muhabirine, Yeşilay hakkında farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam ve bağımlılık hakkında çocukları bilinçlendirmek için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Şenlikte çocuklar, öğretmenleri ve Yeşilay gönüllüleriyle hazırladıkları kırmızı beyaz Türk bayraklı uçurtmaları uçurdu, bağımlılıkla ilgili bilgilendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Mehmet Demir İlkokulu, Hakkı Demir Ortaokulu, Türk-İş İlkokulu ve Dr. Nuri Bayar Ortaokulundan öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

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