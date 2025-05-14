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        Bisiklette dünyanın kalbi Sakarya'da atacak

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2025 Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ile Dünya Kupası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:24 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:24
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        Bisiklette dünyanın kalbi Sakarya'da atacak
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        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2025 Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ile Dünya Kupası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Sakarya, 5 yıl aradan sonra yeniden Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

        UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası 21-22 Haziran'da, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışları 28-29 Haziran'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek.

        Dünyanın önemli bisiklet sporcularının Sakarya'ya geleceği organizasyonun tanıtım töreni, 17 Mayıs'ta Serdivan Spor Salonu'nda yapılacak.

        AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları'nın sahne alacağı, halk oyunları, dans, akrobasi, ışık ve ses gösterisinin yapılacağı törende ayrıca katılımcılara çekilişle 54 bisiklet hediye edilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şampiyonayla Sakarya'nın adını yeniden uluslararası arenada duyuracaklarını ifade etti.

        Dünyanın en iyi bisikletçilerinin Sakarya'da şampiyonluk için yarışacağını kaydeden Alemdar, tanıtım törenine tüm sporseverleri davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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