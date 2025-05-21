Sakarya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 34 CEO 395 plakalı otomobil, Göl Mahallesi Ünlüce yolu üzerinde sürücünün hakimiyetini kaydetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ve eşi Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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