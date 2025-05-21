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        Sakarya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:06 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:10
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        Sakarya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 34 CEO 395 plakalı otomobil, Göl Mahallesi Ünlüce yolu üzerinde sürücünün hakimiyetini kaydetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ve eşi Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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