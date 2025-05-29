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        Sakarya'da dönel kavşakta hızlanarak kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması kamerada

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dönel kavşakta hızlanarak kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 00:18 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:18
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        Sakarya'da dönel kavşakta hızlanarak kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması kamerada
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dönel kavşakta hızlanarak kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi'nde B.A. (22) idaresindeki 54 SA 996 plakalı otomobil, dönel kavşakta kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif yaralanan araçtaki E.K. (23), R.F. (20) ve Ç.S, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

        Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, dönel kavşağa giren otomobilin hızlanarak kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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