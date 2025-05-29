Sakarya'da dönel kavşakta hızlanarak kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması kamerada
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dönel kavşakta hızlanarak kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dönel kavşakta hızlanarak kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi'nde B.A. (22) idaresindeki 54 SA 996 plakalı otomobil, dönel kavşakta kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif yaralanan araçtaki E.K. (23), R.F. (20) ve Ç.S, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, dönel kavşağa giren otomobilin hızlanarak kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpması yer alıyor.
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