Eksim Enerji, 790 bin hanenin elektriğini rüzgardan üretti

EMRE AYVAZ - Eksim Enerji, rüzgardan elde ettiği temiz enerjiyle yaklaşık 790 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim portföyüyle faaliyet gösteren Eksim Enerji, 175 türbinden oluşan 8 Rüzgar Enerji Santrali (RES), 3 Hidroelektrik Santral (HES), 1 Güneş Enerji Santrali (GES) ve 1 Biyokütle Enerji Santrali'nde (BES) 2 bin 264 megavat kurulu güçle üretimini sürdürüyor.

Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde yenilenebilir enerji yatırımları bulunan Eksim Enerji, bu yıl mevcut 4 RES'ine entegre güneş enerjisi yatırımları ekliyor, 8 santralinde ise yeni rüzgar türbinleriyle kapasite artışına giderek gücünü artırıyor. Ayrıca, yıl içinde 2 yeni rüzgar enerji santralini de devreye alması planlanıyor.

Geçen yıl rüzgar ve hidroelektrikten 1 milyon 385 bin 929 megavatsaat üretim gerçekleştiren şirket, Batarya Depolama Ünitesiyle bütünleşik 10 ayrı GES ve RES sahası projesini de geliştirmeye hız verdi.

Eksim Enerji, Türkiye'de 250'den fazla çalışanıyla temiz enerji üretmeyi sürdürürken, Gürcistan'da 2 HES ile faaliyet gösteriyor. Gürcistan’da 1 GES ve Ukrayna'da 1 RES yatırımına devam eden Eksim Enerji, bu tesisleri yıl içinde devreye almayı planlıyor.

Şirketin en yüksek kurulu güce sahip santral özelliğini taşıyan Geyve RES projesinin ilk fazı 50 megavat güçle 2021'de tamamlandı. Bu yıl itibarıyla 25 türbin ve 150 megavat kurulu güce ulaşan Geyve RES, bugüne kadar rüzgardan 590 gigavatsaat elektrik üretti. Yapay zeka temelli üretim tahmini, türbin verimliliği optimizasyonu ve merkezi izleme sistemleri kullanılan Geyve RES'te üretilen elektrikle yılda yaklaşık 265 bin ton karbon salımının önüne geçiliyor. - "Üretimimizi maksimize etmeyi hedefliyoruz" Eksim Enerji Enerji Santralleri İşletme Direktörü Cenk Öztürk, AA muhabirine, 18 farklı şehir ve 3 ülkede yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim portföyüyle faaliyet gösterdiklerini söyledi. Rüzgar, güneş ve biyokütle santralleriyle toplam 2 bin 264 megavat kurulu güce sahip olduklarını aktaran Öztürk, bunun 1240 megavat kısmının yalnızca yurt içinde yer alan rüzgar enerji projelerine ait olduğu bilgisini verdi. Öztürk, geçen yıl itibarıyla 1,9 milyar kilovatsaat enerji ürettiklerini dile getirerek, "Bu üretim yaklaşık 790 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelmektedir. Ayrıca santrallerimizin toplam kapasite kullanım oranı 2024'te yüzde 33,5 olarak gerçekleşti. Bu oran, ulusal ve uluslararası ölçekte yüksek performans göstergesini temsil ediyor. Rüzgar kalitesinin yüksek olduğu yerlerin seçimi, güvenilir ekipman tedariki, kaliteli işletme ve bakım faaliyetleri bu performansın kilit noktaları oldu." dedi.

Üretim planlamasında ve enerji ticaretinde yapay zeka tabanlı tahminleme, türbin verimlilik optimizasyonu sistemleri ve merkezi izleme sistemlerinden faydalandıklarını anlatan Öztürk, geliştirdikleri ve üçüncü taraf firmalardan aldıkları sistemlerle üretimi maksimize etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Öztürk, kestirimci bakım algoritmaları, rüzgar rejimi tahminleme sistemleri ve adaptif kontrol teknolojileriyle üretimi azami seviyeye ulaştırma hedeflerinde güzel sonuçlar elde ettiklerine değinerek, şöyle devam etti: "Kendi yetkin insan kaynağımızla teknolojik altyapımızı geliştirerek santrallerimizi en verimli şekilde çalıştırmaya gayret gösteriyoruz. Bunun karşılığını üretim rakamlarımızla alıyoruz. Yeni teknolojilerle de santrallerin üretimini izleme, analiz ve uygulama ile destekleyerek, işletme ve bakım faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz. Veri analizi, yapay zeka, dijital ikiz teknolojilerini işletmelerde kullanmaya özen gösteriyoruz. Gerek işletme ve bakım gerekse de enerji ticaretinde kullandığımız metotlar ve algoritmalarla hem üretimimizi maksimize etmeye hem de ürettiğimiz enerjiyi en doğru şekilde tahmin ederek ülkemizin enerji piyasasına şebeke kalitesine destek verecek şekilde vermeye gayret ediyoruz. Bugünü temiz enerjiyle güçlendirirken; geleceği de birlikte, kararlılıkla inşa ediyoruz."