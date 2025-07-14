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        Sakarya'da kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınmayan kişi bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:31 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:31
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        Sakarya'da kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınmayan kişi bahçesinde ölü bulundu.

        Mahdumlar Mahallesi Bakallar mevkisinden aldığı arsaya prefabrik ev yapan Fevzi Candemir'den iki gündür haber alamayan yakınları, bölgedeki vatandaşlardan yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan araştırma sonucu Candemir, bahçesine hayvanları için yaptığı barakanın önündeki tahta parçalarının altında bulundu.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Candemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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