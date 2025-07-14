Sakarya'da kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınmayan kişi bahçesinde ölü bulundu.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınmayan kişi bahçesinde ölü bulundu.
Mahdumlar Mahallesi Bakallar mevkisinden aldığı arsaya prefabrik ev yapan Fevzi Candemir'den iki gündür haber alamayan yakınları, bölgedeki vatandaşlardan yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan araştırma sonucu Candemir, bahçesine hayvanları için yaptığı barakanın önündeki tahta parçalarının altında bulundu.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Candemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
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