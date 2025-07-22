Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kömürlük ve Poyrazlar mahalleleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zorlaşması üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Mahalle sakinleri ile çevre ilçelerden ekiplerin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Bu arada, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da alanda incelemelerde bulundu.