Sakaryaspor-Sivasspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında ağırladığı Özbelsan Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü Serhat Sütlü, müsabakada riskler aldıklarını, pozisyonlar da yakaladıklarını ancak sonuçlandırmada sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini 4-4-2 kompakt savunmayla karşılamak istediklerini belirterek, "Çünkü savunma arkası koşularda çok daha fazla hareketliliği analizlerle gördüğümüzde önce bunu engellemeye çalıştık. Daha sonra maçın ilk yarısında bir sefer yapabildiğimiz mevkisel rotasyonlarla blok arasında topla buluşup hücum organizasyonlarını planlamıştık ama bunu bir kere gerçekleştirebildik." diye konuştu.

Sütlü, 1 haftalık süreçte hem eksiklerini hem de oyuns olarak formasyonla alakalı çalışmalar yaparak maça hazırlanacaklarını dile getirerek, "İkinci yarıda iç sahadaki gücümüzü ortaya koymak için riskler aldık. Atamadığımız 2-3 pozisyon ve oyun olarak eksiklerimiz var. Bunlar üzerine çalışma fırsat bulamadık 3 gündür maç oynuyoruz." dedi.