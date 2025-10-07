Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının tespit edilmesi üzerine ekiplerce operasyon düzenlendi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı geçişinde T.D'nin (30) kullandığı araçta narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, 200 kilogram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılacak 2 kilogram ham madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, hakkında 7 yıl 6 ay 17 gün hapis cezası bulunan M.B.C. (24) ile E.Ç. (23) gizlendikleri adreste yakalandı.
Adresteki aramada, 630 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton maddesi, 129,43 gram sentetik uyuşturucu, 0,32 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.
M.B.C. ve E.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
