        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 10:36 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:23
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının tespit edilmesi üzerine ekiplerce operasyon düzenlendi.

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı geçişinde T.D'nin (30) kullandığı araçta narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, 200 kilogram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılacak 2 kilogram ham madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, hakkında 7 yıl 6 ay 17 gün hapis cezası bulunan M.B.C. (24) ile E.Ç. (23) gizlendikleri adreste yakalandı.

        Adresteki aramada, 630 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton maddesi, 129,43 gram sentetik uyuşturucu, 0,32 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.

        M.B.C. ve E.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

