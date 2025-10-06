Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, geçmiş dönemde örgütte faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
