        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:11 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:11
        Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, geçmiş dönemde örgütte faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

