Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Ümit Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarını Sakarya'da sürdürdü

        Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemelerinde Litvanya ile Sakarya'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:25 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarını Sakarya'da sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemelerinde Litvanya ile Sakarya'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, milli takım 10 Ekim Cuma günü Yeni Sakarya Stadı'nda Litvanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Sakarya'da gerçekleştiriyor. Çalışmalarına İstanbul'da başlayan ay-yıldızlılar, dün sabah saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı Sakarya'ya ulaştı.

        Milli takım, antrenmanını Arifiye Belediyesi Müselles Futbol Sahası'nda gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milli takım, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemelerinde H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

        Ümit Milli Takımının Litvanya ve Macaristan maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Kaleci: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

        Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

        Orta saha: İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen)

        Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kısa kısa
        Sakarya'da kısa kısa
        Sakarya'da tırın dorsesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da tırın dorsesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı
        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın eylül ayı ihracat verilerini değerlendirdi...
        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın eylül ayı ihracat verilerini değerlendirdi...
        Sakarya'da öğrenciler Filistin için seslerini 3 dilde yükseltti
        Sakarya'da öğrenciler Filistin için seslerini 3 dilde yükseltti
        Aranan hükümlü uyuşturucu operasyonunda yakalandı; 2 tutuklama
        Aranan hükümlü uyuşturucu operasyonunda yakalandı; 2 tutuklama
        Otomobilin kapı döşemesinde 2 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi
        Otomobilin kapı döşemesinde 2 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi