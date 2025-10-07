Sakarya'da kısa kısa

Sakarya'da ücretsiz ve ucuz ulaşım hizmeti öğrencileri memnun ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüs, ADARAY ve metrobüsle ulaşım hizmeti sağlıyor.

İlk ve orta okul öğrencilerinin ücretsiz faydalandığı ulaşım hizmetinden orta öğretim ve üniversite öğrencileri ise 5 lira karşılığında yararlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gazetecilere, belediyelerin vatandaşın sağlıklı ve güvenli şekilde seyahat etmeleri ile sosyal belediyeciliği sağlama görevinin olduğunu söyledi.

Öğrenci ve velilerin bütçelerine destek olabilmek için belediyenin ulaşım araçlarında fiyatları ilk ve ortaokulda ücretsiz, lise ve üniversitede de 5 lira olarak belirlediklerini dile getiren Alemdar, "Kamu ve sosyal belediyecilik adına şehir içi otobüslerimizde daha hızlı, güvenli ve daha iyi şartlarda vatandaşımızı taşıdık. Vatandaşlarımızı hem ADARAY'ı hem metrobüsü hem de önümüzdeki süreçte başlayacak olan raylı sistemi de bitirdiğimizde daha güvenli ve huzurlu seyahat etmelerini sağlamış olacağız. Bu konuda da öğrencilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.