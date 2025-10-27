Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Ferizli ve Karasu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:38 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:38
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'nın Ferizli ve Karasu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ferizli ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu ticaret yaptığı iddiasıyla A.Z'yi (40) gözaltına aldı.

        Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda, 1 kök kenevir, 15 kilogram esrar ele geçirildi.

        Karasu ilçesinde de uyuşturucu ticaretinde bulunduğu ileri sürülen M.C.Ö'nün (24) ikametine yapılan aramalarda, 72 gram esrar ve sentetik uyuşturucu, 7 tabanca mermisi ve 2 cep telefonu bulundu.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

