Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Ferizli ve Karasu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ferizli ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu ticaret yaptığı iddiasıyla A.Z'yi (40) gözaltına aldı.
Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda, 1 kök kenevir, 15 kilogram esrar ele geçirildi.
Karasu ilçesinde de uyuşturucu ticaretinde bulunduğu ileri sürülen M.C.Ö'nün (24) ikametine yapılan aramalarda, 72 gram esrar ve sentetik uyuşturucu, 7 tabanca mermisi ve 2 cep telefonu bulundu.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
