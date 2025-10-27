Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Karasu ilçesinde de uyuşturucu ticaretinde bulunduğu ileri sürülen M.C.Ö'nün (24) ikametine yapılan aramalarda, 72 gram esrar ve sentetik uyuşturucu, 7 tabanca mermisi ve 2 cep telefonu bulundu.

Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda, 1 kök kenevir, 15 kilogram esrar ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu ticaret yaptığı iddiasıyla A.Z'yi (40) gözaltına aldı.

