Sakarya'da kasımda 5 tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında ayrıca sergi, söyleşi, konser, film söyleşisi ve panel düzenlenecek.

Özgür Özgülgün Tiyatrosunun "Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik" oyunu, 27 Kasım'da SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Temaşa Tiyatrosunun "Aşk Eski Bir Yalan" oyunu, 13 Kasım'da SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Deli İbrahim Divanı" oyunu, 6 Kasım'da Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde izlenebilecek.

