Sakarya'da "7. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı" kapılarını açtı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen "7. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı" açıldı.

Hendek Çok Amaçlı Kapalı Ticaret Merkezi ve Fuar Alanı'nda gerçekleşen fuarın açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Rahmi Doğan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarım ülkesi, Sakarya'nın da tarım kenti olduğunu ve kentin büyük ihracat sağlayan il konumunda bulunduğunu söyledi.

Kentin bu alanda istikrarlı ilerlediğini belirten Doğan, "Dünyanın çeşitli ülkelerine baktığımızda fuarcılığın ne kadar geliştiğini görebiliyoruz. Her ne kadar iletişim güçlenmiş olsa da insanlar hala yerinde görerek, konuşarak, dokunarak alışveriş yapmayı tercih ediyor. Fuara baktığımızda üreticilerimiz birbirinden farklı tarımsal makineleri üretmiş durumda. Türkiye aynı zamanda tarım makinası imalatında da üreten bir ülke haline geldi. Bunlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de Karadeniz Bölgesi'ndeki milletvekilleriyle tarım ve sanayi konularına ilişkin sürekli bir araya geldiklerini aktardı.

Çiftçinin yanında olduklarını ifade eden İnci, "Bu yıl don olayından dolayı üzüm, kiraz, ayva ve fındık gibi birçok ürünümüz zarar gördü. AK Parti hükümetimiz hemen bir komisyon oluşturdu ve tarım arazilerini tek tek dolaştık. Sigortalı olanların yanı sıra sigortası bulunmayan çiftçilerimize de zararları karşılığında maddi destek sağladık. Bu desteklerde başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ile Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu. Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de fuarın ilçe ve bölge tarımı için önemli kazanım olduğunu dile getirerek, çiftçilerin sektördeki yenilikleri takip etmesi, bilgi ve deneyimlerini aktarması için önemli fırsat sunduğunu kaydetti. Açılışa, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (SATSO) Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.