Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitimcilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Öğretmenler Günü dolayısıyla 16 ilçeden eğitimcinin katılımıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, öğretmenliğin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli görevlerden biri olduğunu ifade ederek, Bilim Merkezi, Şehir Müzesi ve AFA Kültür Merkezi gibi projelerle, öğretmen ve öğrencilerin daha nitelikli alanlarda buluşmasını hedeflediklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ise eğitime sağladığı katkılardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Programda, öğretmenlere çiçek ve hediye takdim edildi. Buluşmaya MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, siyasi parti temsilcileri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

- Öğretmenlerin yaptığı resimler sergilenecek

Sakarya'da öğretmenlerin yaptığı resimler, "Spektrum" özel sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.