        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitimcilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:39 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:39
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitimcilerle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Öğretmenler Günü dolayısıyla 16 ilçeden eğitimcinin katılımıyla kahvaltı programı düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, öğretmenliğin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli görevlerden biri olduğunu ifade ederek, Bilim Merkezi, Şehir Müzesi ve AFA Kültür Merkezi gibi projelerle, öğretmen ve öğrencilerin daha nitelikli alanlarda buluşmasını hedeflediklerini kaydetti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ise eğitime sağladığı katkılardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

        Programda, öğretmenlere çiçek ve hediye takdim edildi. Buluşmaya MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, siyasi parti temsilcileri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

        - Öğretmenlerin yaptığı resimler sergilenecek

        Sakarya'da öğretmenlerin yaptığı resimler, "Spektrum" özel sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri Ahmet İlkak, Hayati Özmen, Hüsamettin Özden, Mahmut Bilgin, Nuh Arslan ve Yahya Bişkin'in eserleri, Ofis Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        "Spektrum" adıyla düzenlenen sergi, 24 Kasım-7 Aralık tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

        - Geyve'de 40 bin kişiye içme suyu sağlayacak hat tamamlandı

        Geyve ilçesinde 40 bin kişiye içme suyu sağlayacak olan 5 bin metrelik hattın yapımı tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Geyve'deki içme suyu hattı tamamlandı.

        Hamza Pınarı, Belpınar ve Göktepe bölgelerinden sağlanan içme suyu, 5 bin metrelik isale hattıyla depoda toplanarak 17 mahalleye ulaştırılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, projenin Geyve'yi iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli kılacak adımlardan biri olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

