        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 23.11.2025 - 15:40 Güncelleme: 23.11.2025 - 15:40
        Sakarya'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları
        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği kabul ettiği günün yıl dönümünde, ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Sakarya'da da eğitim sevdasıyla görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Güçlü Türkiye'nin güçlü bir eğitim ve idealist öğretmenlerle kurulabileceğini aktaran Doğan, geleceği inşa ederken bir medeniyet kılavuzu olan öğretmenlerin kutsal bir görev yaptığını kaydetti.

        Doğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bilgiyi erdem, davranışı değer ve başarıyı insanlıkla ölçen bir anlayış olduğunu dile getirerek, "Öğretmenlerimiz, analarımızın mübarek duasında, çocuklarımızın tertemiz sevgisinde, aziz milletimizin gönül ve vicdan ikliminde ebedi bir hürmet görecektir. Memleketimizin irşat ışığı olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Öğretmenlerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve muvaffakiyet temennilerimle tüm hemşerilerimi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

        - SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'un mesajı

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da gecesini gündüzüne katan öğretmenlerin toplumdaki yeri ve saygınlığının her zaman farklı olduğunu kaydetti.

        Yetiştirdikleri nesillerle toplumu şekillendirerek şimdiye ve geleceğe dokunan öğretmenlerin en büyük sorumluluğu üstlendiğini ifade eden Altuğ, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını bu kutsal mesleğe adamış çok değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        - Ferizli Belediye Başkanı Ata'nın mesajı

        Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata ise bir harf öğretebilmek için ömrünü adayan öğretmenlerin, sadece okulların değil, hayatın her alanının rehberi olduğunu kaydetti.

        Öğretmenliğin, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar yüce bir gönül işçiliği olduğunu belirten Ata, öğretmenlerin, aydınlık geleceğin en sağlam teminatı olduğunu aktardı.

        Ata, belediye olarak eğitime önem verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu vesileyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, yüreği öğrenci sevgisiyle çarpan tüm eğitim neferlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

