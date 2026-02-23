Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, ulaşıma kapanan yolun Ankara istikameti açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 00:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, ulaşıma kapanan yolun Ankara istikameti açıldı.

        Otoyolun Ankara istikameti Erenler ilçesi mevkisinde yolcu otobüsü, tır, minibüs, otomobil ve ticari aracın da aralarında bulunduğu 16 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kazada yaralanarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 6 kişiden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Bu arada, sağlık görevlileri kronik hastalığı bulunanlar ile kazaya karışan araçlardaki bazı yolcuları ayakta muayene etti.

        Kazaya karışan araçların, yol kenarındaki dinlenme tesisinin park alanına çekilmesinin ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü
        Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        "Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı!"
        "Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı!"
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda 16 araçlık zincirleme kaza: 14 yaralı
        Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda 16 araçlık zincirleme kaza: 14 yaralı
        Sakarya'da Anadolu Otoyolunda 17 aracın karıştığı kazada 7 yaralı; Ankara y...
        Sakarya'da Anadolu Otoyolunda 17 aracın karıştığı kazada 7 yaralı; Ankara y...
        Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
        Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Sakarya'da minikler bilim ile buluştu
        Sakarya'da minikler bilim ile buluştu
        Büyükşehir Basketbol, Kütahya engelini farkla geçti
        Büyükşehir Basketbol, Kütahya engelini farkla geçti