Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı, yolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Otoyolun Ankara istikameti Erenler ilçesi mevkisinde yolcu otobüsü, tır, minibüs, otomobil ve ticari aracın da aralarında bulunduğu 10'dan fazla araç zincirleme kazasına karıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
