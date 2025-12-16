Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor 5 maç sonra "nefes" aldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, evinde Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:35 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor 5 maç sonra "nefes" aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, evinde Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

        Sakaryaspor, lige 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayarak 5 haftada 5 puan topladı. Sonraki 3 maçta 1 kez kazanan, 1'i hükmen olmak üzere 2 müsabakadan yenilgiyle ayrılan yeşil-siyahlı takım, 8 haftada 8 puanı hanesine yazdırdı. Daha sonra sahaya çıktığı 3 maçı da kazanan Sakarya temsilcisi, ligdeki tek galibiyet serisini elde ederek puanını 17'ye yükseltti. Sakarya ekibi, geride bıraktığımız 5 haftada ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrılarak 16'ncı hafta sonunda 19 puanda kaldı.

        Ligin 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla geçen Sakaryaspor, 5 maç sonra galip gelerek puanını 22 yaptı.

        Yeşil-siyahlı takım, aynı puandaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün ardından averajla 12. sırada yer alıyor.

        Rakip fileleri 31 kez havalandıran Sakarya temsilcisi, kalesinde 34 gol gördü.

        Sakaryaspor, ligin 18. haftasında Arca Çorum FK'ye konuk olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da dilencinin üzerinden 320 bin lira değerinde altın çıktı
        Sakarya'da dilencinin üzerinden 320 bin lira değerinde altın çıktı
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Sakaryaspor - Hatayspor maçının ardından
        Sakaryaspor - Hatayspor maçının ardından
        Sakaryaspor-Hatayspor maçının ardından
        Sakaryaspor-Hatayspor maçının ardından
        Yaya geçidine 20 metre mesafede kaza: 1 ölü Kağıt gibi ezilen kaput kazanın...
        Yaya geçidine 20 metre mesafede kaza: 1 ölü Kağıt gibi ezilen kaput kazanın...
        Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 3 - Hatayspor: 0
        Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 3 - Hatayspor: 0