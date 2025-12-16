Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 00:21 Güncelleme: 16.12.2025 - 00:21
        Sakarya’nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

        D-100 kara yolu Arifbey Mahallesi mevkisinde Düzce istikametine seyir halinde olan M.E.Y. (21) idaresindeki 34 CKF 642 plakalı otomobil, kara yolu üzerinde bulunan yaya H.Ş'ye (70) çarptı.

        Çarpışmanın ardından H.Ş. yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, H.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        H.Ş'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

