        Sakarya Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 21:58 Güncelleme: 15.12.2025 - 21:58
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Burak Demirkan, Samet Özkul, Kerem Kalkan

        Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir (Dk. 17 Emre Demir), Zwolinski, Kakuta (Dk. 76 Ben Yedder), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Vukovic, Burak Çoban (Dk. 65 Burak Altıparmak), Eren Erdoğan, Kobiljar (Dk. 65 Akuazaoku)

        Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Dk. 42 Mustafa Said Aydın), Baran Sarka, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı (Dk. 87 Ersin Aydemir), Ünal Emre Durmuşhan, Eren Güler (Dk. 46 Engin Can Aksoy), Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak (Dk. 69 Deniz Aksoy), Yiğit Ali Buz

        Goller: Dk. 28 Burak Çoban, Dk. 70 Zwolinski, Dk. 76 Vukovic (Sakaryaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 89 Oğuzhan Matur Atakaş (Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Batuhan Çakır, Dk. 64 Salih Dursun (Sakaryaspor), Dk. 46 Mustafa Said Aydın, Dk. 69 Kerim Alıcı (Hatayspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

