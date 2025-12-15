Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'da lise öğrencilerinin hazırladığı "Köklerle Şifa Sergisi", geçmişten günümüze uzanan izleri gün yüzüne çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 20:37 Güncelleme: 15.12.2025 - 20:41
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya’da lise öğrencilerinin hazırladığı "Köklerle Şifa Sergisi", geçmişten günümüze uzanan izleri gün yüzüne çıkarıyor.

        Karasu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projede, soy isimlerin hikayelerinden yola çıkan öğrenciler, Türkiye üzerindeki göç yollarının haritasını çıkararak geçmişi araştırma imkanı buldu.

        Geleneksel yemekleri tadan ve geçmiş dönemlere ait çocuk oyunlarını deneyimleyen öğrenciler, Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen sergide atalarına ait eşyaları katılımcılarla buluşturdu.

        Projenin koordinatörlerinden matematik öğretmeni Ayşe Gökalp, iki öğrencinin bayram ziyareti sırasında edindiği ilhamla projenin temellerinin atıldığını ifade etti.

        Gökalp, öğrencilerin sergi öncesi 2 günlük kamp gerçekleştirdiğini aktararak, öğrencilerin atalarının adına birer fidan diktiğini kaydetti.

        Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Sinan Yılmaz da serginin 2. kez düzenlendiğini belirterek, projenin kentin tüm ilçelerine yaygınlaştırılması için çalışmaların başladığını aktardı.

        Sergiye, Karasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Merve Işık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, İlçe Yazı İşleri Müdürü Taylan Bozkurt, Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cihan Emre, okul müdürleri, veliler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

        - SASKİ çocuklara "su müfettişi" eğitimi veriyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), suyun korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda eğitim vermeye devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SASKİ tarafından yürütülen "su müfettişi" projesi kapsamında Akyazı Şehit Halil Üleç İlkokulu ve Kızılcıkorman İlkokulu'nda öğrencilere su bilinci eğitimi verildi.

        Etkinlikte, suyun korunması ve bilinçli kullanımıyla ilgili çeşitli aktivitelerle bilgilendirilen çocuklara, "su müfettişi" rozeti ile hediyeler takdim edildi.

        - "Sonbahar Doğa Yürüyüşleri" bu yıl 1140 doğaseveri bir araya getirdi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Sonbahar Doğa Yürüyüşleri", bu yıl 9 rotada 1140 doğaseveri buluşturdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, rehberler eşliğinde Sakarya'nın yayla, longoz ve derelerini gezen doğaseverler, 9 farklı rotada yürüyüş yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, programın gelecek yıl da devam edeceğini bildirdi.

        - SUBÜ'lü akademisyene fotoğraf ödülü

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ersin Berk, Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından "Yılın Fotoğraf Yayını" ödülüne layık görüldü.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yarışmada "Yılın Fotoğraf Yayını" ödülü, öğretim görevlisi Berk'in "Türkiye'de Fotoğrafın Kültürel Kodları: Kavramlar&Yönelimler" isimli çalışmasına takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

