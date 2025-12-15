Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı

        Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 19:12 Güncelleme: 15.12.2025 - 19:12
        Sakarya'da terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Adapazarı ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, geçmişte terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu M.M.S.'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

