Sakarya'da terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Adapazarı ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, geçmişte terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu M.M.S.'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.