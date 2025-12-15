Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 370 kişi yakalandı

        Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 370 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 20:42 Güncelleme: 15.12.2025 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 370 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 370 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bunun sonucunda, aralarında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından arananların da bulunduğu 370 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlananlar, adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı
        Sakarya'da terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı
        Sakarya'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da 39 günde çeşitli suçlardan aranan 370 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da 39 günde çeşitli suçlardan aranan 370 şüpheli yakalandı
        Özel çocuklarla iletişimde altın kurallar anlatıldı
        Özel çocuklarla iletişimde altın kurallar anlatıldı
        Eğitim için 4 bin 301 kilometre yol kat ettiler, şimdi kapı önündeler Yapı...
        Eğitim için 4 bin 301 kilometre yol kat ettiler, şimdi kapı önündeler Yapı...