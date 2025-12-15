Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 370 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bunun sonucunda, aralarında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından arananların da bulunduğu 370 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlananlar, adli makamlara sevk edildi.
