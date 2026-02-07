Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:41 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:41
        Sakarya'da bir kamyonette 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        ‎Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

        İlçede durdurulan kamyonetin kasasında, 19 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan M.E.K. (25) ve B.K. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ayrıca araca 23 bin 216 lira idari para ile trafikten men cezası uygulandı.

        İşlemleri tamamlanan 20 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

