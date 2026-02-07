Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

        Sakarya'da eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 22:16 Güncelleme: 07.02.2026 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Eşi S.Y. ile Hıraç'ı dün silahla öldürdükten sonra teslim olan emekli polis A.Y'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın (46) cenazesi, Karapürçek Zincirli Alipaşa Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Karapürçek Cuma Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Şüphelinin eşi S.Y'nin (51) naaşı ise Cumayeri Merkez Camisi'nde kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

        - Olay

        Emekli polis A.Y, dün MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'a İnönü Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki iş yerinde ateş etmişti.

        Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi Şehit Selim Gedik Caddesi'ndeki evine giden A.Y, silahla karısı S.Y'yi vurmuştu.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hıraç'ın ve S.Y'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, zanlı suç aletiyle polise teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 20 kaçak göçmen yakalandı: 2 tutuklama
        Sakarya'da 20 kaçak göçmen yakalandı: 2 tutuklama
        Sakarya'da bir kamyonette 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da bir kamyonette 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da otomobilde 1 kilo kokain ele geçirildi; 2 tutuklama
        Sakarya'da otomobilde 1 kilo kokain ele geçirildi; 2 tutuklama
        Sakarya'da kan bağış kampanyası gerçekleştirildi
        Sakarya'da kan bağış kampanyası gerçekleştirildi
        Durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı: 2 tutuklama
        Durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı: 2 tutuklama
        İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu sevkiyatı Sakarya'da engellendi: 2 tutukla...
        İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu sevkiyatı Sakarya'da engellendi: 2 tutukla...