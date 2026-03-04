Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da otomobilde 1460 silah parçası ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan otomobilde 1460 silah parçası ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin kullandığı otomobil, sivil ekip araçlarıyla takibe alınarak otoyolun Hendek mevkisinde durduruldu.

        Otomobildeki aramada, iki arka kapıya gizlenmiş sürgü kapağı, yay, tetik mekanizması, icra mili, gez ve arpacık olmak üzere 55 tabanca elde edilebilecek 1460 silah parçası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

