        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya Valiliğinden açıklama

        Sakarya Valiliği, Geyve ve Pamukova ilçelerinde bulunan hayvan barınaklarındaki görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:17
        Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Geyve ve Pamukova ilçelerindeki hayvan barınaklarında paylaşılan görüntüler üzerine yetkili birimler tarafından denetim yapıldığı bildirildi.

        Açıklamada, konu olan barınaklarda incelemeler yapıldığı, hayvanların bakım, beslenme ve barınma koşullarının yerinde değerlendirildiği, iddia edilen konuların araştırıldığı aktarıldı.

        İlk tespitlerde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, sürece ilişkin incelemenin titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

